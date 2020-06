Club Africian : l’AG élective fixée au 19 juillet à 10h00

Le comité indépendant des élections relevant de la fédération tunisienne de football annonce, samedi, que l’assemblée générale élective du Club Africain se tiendra le dimanche 19 juillet prochain à Tunis à partir de 10h00, le lieu sera désigné ultérieurement.

Le comité précise qu’en cas de quorum non atteint (50% plus 1), l’assemblée sera reportée à une date ultérieure qui ne dépassera pas les 15 jours, selon l’article 23 du statut du club Africain.

L’instance ajoute que les candidats à ces élections doivent présenter leurs listes à partir du 29 juin et jusqu’au 13 juillet prochain, tout en respectant les articles 35, 36, 37 et 38 des statuts en vigueur. Ces listes doivent comprendre trois membres au minimum et 15 au maximum, tout désignant la tête de liste.

Il a été également annoncé que la vente des cartes d’adhérents débutera lundi 29 juin et se poursuivra jusqu’au 11 juillet prochain, les samedis et dimanches compris, aux sièges des ligues régionales de football et de la ligue nationale du football amateur Niveau 1.