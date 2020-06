Tunisie – Commerce : Saisie de près de 50 mille paquets de tabac

Le ministère du Commerce a annoncé, mercredi, la saisie de 49 817 paquets de tabac par les équipes de contrôle économique, relevant du ministère, suite à 4215 visites de contrôle menées récemment.

Dans un communiqué publié sur sa page facebook, le département a fait état, de l’enregistrement de 949 infractions économiques, dans le cadre de cette campagne d’inspection, dont 642 infractions liées au non respect des prix et à la spéculation et 261 infractions concernant la non transparence des transactions.

Cette nouvelle campagne a porté le nombre d’infractions liées au produit de tabac enregistrées, depuis le début de l’année, à 2348 et la marchandise saisie à 230 mille paquets de cigarettes.