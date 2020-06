Ligue 1 (préparation) : Le Club Africain en stage à Hammam-Bourguiba à partir de mercredi

Le Club Africain effectue à partir de mercredi , un stage à Hammam-Bourguiba (nord-ouest) qui se poursuivra jusqu’au 3 juillet prochain, pour préparer la reprise du championnat de la ligue 1 prévu le 2 aôut prochain.

L’entraineur Lassaad Dridi a programmé durant la préparation quatre matches amicaux face au Stade Tunisien le 29 juin, au CA Bizertin les 11 et 26 juillet et au CS Sfaxien le 15 du même mois.

La reprise se fait dans un environnement très tendu. Les joueurs avaient refusé début juin de reprendre les entraînements pour non paiement de leurs dûs .Après des négociations, ils ont finalement accepté de reprendre la préparation le 20 juin dernier.

Le club de Bab Jedid, est en pleine tourmente et connait sa plus grande crise financière et administrative à cause de lourdes dettes estimées à plus de 16,600 millions de dinars occasionnées par les litiges avec les joueurs, les entraîneurs et les clubs. Une situation qui a provoqué la colère des supporters et a poussé le comité directeur à démissionner et à convoquer une assemblée générale élective pour le 15 juillet prochain, rappelle-t-on.

Le Club Africain, occupait, avant la suspension du championnat en mars dernier à cause de la pandémie du coronavirus, la 4e place du classement avec 27 points en 16 matches joués, à 17l longueurs de retard sur le leader l’Espérance Sportive de Tunis et 7 sur le dauphin, le CS Sfaxien.

Liste des joueurs convoqués pour le stage:

Atef Dkhili, Noureddine , Farhati,Seif Caarfi, Ousama Hanzouli, Ayoub Tlili, Hamza Agrebi, Aziz Rezgui, Ghazi Abderrazek, Adem Taoues, Fakreddine Jaziri, Bilel Iffa, Skander Laabidi, Sami Hammami, Chiheb Salhi, Ahmed Khalil, Makrem Marzouki, Mondher Gasmi, Jihed Trabelsi, Khelil Kassab, Wissem Yahia, Mehdi Ouedherfi, Mootez Zemzemi, Moez Belhaj Ali, Chiheb Laabidi, Bilel Khefifi, Saber Khelifa, Driss Tabboubi, ZSouheir Dhaouadi, Yassine Chamakhi, Louwai Aloui.