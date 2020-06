Tunisie : Démarrage des travaux de rétablissement de la liaison routière RR 128 Ain Oktor-Korbou

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Moncef Selliti a donné, mardi, le coup d’envoi des travaux de rétablissement de la liaison routière RR 128 Ain Oktor-Korbous dans la délégation de Soliman.

Financé à hauteur de 86 millions de dinars par le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et le gouvernement, ce projet tant attendu par les habitants de Korbous depuis plus de 20 ans, s’étalera sur une période de 30 mois.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a fait savoir que ce projet qui prévoit des travaux de drainage et confortement de la section Ain El Fakroun- Ain El Atrous et de sécurisation contre les chutes de roches, redonnera vie à la ville de Korbous et permettra d’en faire une destination de tourisme thermal.

Selon lui, ce projet permettra de redynamiser l’activité économique dans la ville de Korbous et d’attirer l’investissement intérieur et étranger.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une convention de prêt conclue le 18 avril 2017 entre le gouvernement tunisien et le FADES portant lancement d’un projet de construction de ponts sur les routes classées.

Sur un autre volet, le ministre de l’Equipement a fait savoir qu’il a été convenu,lundi, avec le chef du gouvernement d’entamer la deuxième tranche des projets de protection du gouvernorat de Nabeul contre les inondations, moyennant un coût estimé à 16 millions de dinars.

Il a rappelé que le gouvernement a alloué une enveloppe de 220 millions de dinars aux projets de développement de l’infrastructure dans le gouvernorat de Nabeul dont celui de Korbous et celui de la route régionale 27.