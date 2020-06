Abdellatif Mekki : Le risque du Covid-19 existe toujours

Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a déclaré, mardi que ” Contrairement à de nombreux pays qui ont subit une deuxième vague de Coronavirus sans pour autant s’en sortir de la première, la Tunisie passe actuellement par une période de répit qui permet une meilleure préparation”.

En marge de sa participation à une manifestation de lancement des projets sur “la Recherche et l’innovation-Covid 19”, Mekki a exprimé ses “craintes face à l’état de relâchement qui marque les citoyens, qui ne sont plus conscients des dangers de la pandémie “, appelant les Tunisiens à prendre les précautions nécessaires et à respecter le protocole sanitaire, au cours des deux ou trois prochains mois.

Il a mis en garde contre le “relâchement” observé auprès des citoyens, appelant au port des masques et au respect de la distanciation sociale, dans l’objectif de ” réaliser un succès dont la valeur sera encore plus importante que son précèdent “, au vu de la situation actuelle et des défis de la réouverture des frontières et de la reprise des activités économiques.

Au sujet de la réouverture des frontières et des préparatifs d’accueil des touristes et de la communauté tunisienne à l’étranger, Mekki a indiqué que les efforts sont axés sur la planification, qui est une tâche difficile au stade de l’ouverture complète des frontières, ajoutant que la prochaine étape sera difficile, compte tenu de l’équilibre a atteindre, entre la lutte contre la propagation du Covid 19 et les impératifs de la reprise économique.

Et d’ajouter: “Cette situation exige de nouveaux protocoles impliquant un engagement exemplaire de la part des autorités, des touristes et des Tunisiens de retour au pays”.

Mekki a expliqué que tous les moyens seront utilisés pour garantir la protection contre la propagation du virus, y compris le confinement obligatoire, l’auto-quarantaine, les analyses PCR, la surveillance et l’application des lois pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les procédures, notant que ces mesures préventives sont incluses dans des protocoles différents et simples et seront annoncé ultérieurement de manière détaillée.

Le ministre de la Santé a renouvelé son appel à la prudence, notamment au port des masques, à la distanciation sociale, et à l’application différents protocoles ayant été annoncés et qui concernent tous les domaines de la vie, dans les lieux du travail et dans les lieux publics.