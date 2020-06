Tunisie : Le chef du gouvernement rencontre les membres du groupe parlementaire Ennahdha et du bloc démocratique

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a reçu, lundi, au palais du gouvernement à la Kasbah, les membres du groupe parlementaire d’Ennahdha conduit par son président Noureddine Bhiri.

La rencontre a porté sur la situation générale du pays et les derniers développements en lien avec le Covid-19 et ses retombées sur les plans social et économique, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Fakhfakh a appelé à la nécessité d’unifier les efforts et d’exploiter le climat de cohésion, de coopération et de coordination entre toutes les parties qui s’est illustré dans la gestion de la crise du coronavirus afin de baliser le terrain pour la prochaine étape.

Le chef du gouvernement a indiqué qu’il tiendra des rencontres avec le reste des groupes parlementaires appuyant la coalition gouvernementale afin de renforcer la solidarité gouvernementale et parlementaire et coordonner les efforts pour instaurer les traditions d’un travail commun entre le gouvernement et le parlement, accélérer l’élaboration de textes législatifs et la réaliser des réformes.

Le chef du gouvernement a également rencontré, lundi après-midi, les membres du bloc démocratique.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, l’entretien a porté sur “la situation générale dans le pays et les préoccupations de certaines région” ainsi que le bilan des actions menées par le gouvernement dans la gestion de la crise de Covid-19.

Elyes Fakhfakh a indiqué à cette occasion que “la situation dans le pays et les problèmes sociaux qui se posent commandent à toutes les parties d’assumer leurs responsabilités et d’éviter les surenchères politiques qui sont de nature à affaiblir la capacité de relever les défis rencontrés”.