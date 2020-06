Football : Sergio Ramos, meilleur défenseur buteur de l’histoire du championnat espagnol

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, est devenu le défenseur le plus prolifique de l’histoire du championnat espagnol.

Avec son but dimanche soir contre la Real Sociedad, Ramos a atteint 68 réalisations à la Liga (66 avec le Real Madrid et 2 avec Séville) dépassant ainsi le mythique défenseur néerlandais du Barça, Ronald Koeman qui a inscrit un total de 67 buts.

Spécialiste des pénaltys depuis le départ de Cristiano Ronaldo du club madrilène, “el gran capitan” est le deuxième meilleur buteur du Real cette saison avec 7 réalisations après Karim Benzema.

En plus, Ramos a tremblé les filets dans les 16 éditions du championnat d’Espagne auxquelles il a participé.

Ses saisons les plus prolifiques en Liga sont celles de 2016/17 et 2019/20 avec 7 réalisations. Pour le reste, il a marqué à 6 reprises en 2018/19, et à 5 reprises en 2006/07 et 2007/08. Les saisons 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15 et 2017/18 son compteur s’est arrêté à 4 buts. Enfin, il a marqué 3 fois en 2010/11 et 2011/12, et 2 fois en 2015/16 et 2004/05.