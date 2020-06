Tunisie : Tensions à Tataouine après l’arrestation de sit- inneurs du Kamour

Les tensions s’exacerbent, depuis ce dimanche matin, à la ville de Kamour à Tataouine (Sud de la Tunisie), après l’intervention des forces de l’ordre, la nuit dernièreÉ pour lever les tentes, sur les lieux du sit-in, observé depuis plus de deux mois.

Des protestataires ont été arrêtés, dont le porte-parole du sit-in, Tarek Haddad, qui entamé une grève de la faim sauvage, depuis le 18 juin courant. Les forces de sécurité ont eu recours à la “force excessive” pour disperser les manifestants et mettre fin au sit-in, selon l’un des membres du comité de coordination du sit-in.

” Certains manifestants ont été blessés pendant l’opération”, a-t-il indiqué à l’Agence TAP.

Les jeunes protestataires ont dénoncé l’absence de la tenue d’un conseil ministériel sur la région, une semaine après l’organisation d’une journée de colère devant le siège de l’union régionale du travail, à Tataouine.

L’Union régionale du Travail à Tataouine avait déclaré, samedi après-midi, dans un communiqué que le gouvernement ” a perdu toute crédibilité à cause de ses promesses non tenues et son déni de l’accord du Kamour conclu entre le chef du gouvernement et le secrétaire général de l’UGTT, concernant la tenue d’un conseil ministériel, la semaine dernière, sur la ville de Tataouine “. ” C’est ce désengagement qui a poussé les manifestants à recourir à l’escalade “.

L’union régionale du travail de Tataouine accuse le gouvernement ” d’être responsable de ce qui se passera et de l’état des grévistes de la faim “, mettant en garde le gouvernement pour qu’il ne revienne pas sur son engagement de ne pas procéder à des poursuites judiciaires contre les manifestants “.Elle a appelé les activistes des droits de l’homme et les organisations de la société civiles à soutenir ” les revendications de la région “.