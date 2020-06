Nabeul-covid19 : Deux nouveaux cas de contamination importés

Deux nouveaux cas importés de contamination par la covid-19 ont été enregistrés vendredi au gouvernorat de Nabeul, a indiqué à l’agence TAP le directeur régional de la santé Adel Haddadi.

Les deux personnes, originaires de Nabeul et Kairouan, étaient rentrées récemment de Dubaï et Qatar dans le cadre des vols de rapatriement et placées en confinement sanitaire obligatoire dans un hôtel à Hammamet, Par ailleurs, la même source a ajouté que les analyses effectuées sur les élèves du baccalauréat du lycée secondaire de Grombalia sont avérées négatives et que près de 400 analyses seront faites vendredi sur des nabeuliens de retour de l’étranger et d’autres ayant contacté une femme contaminée dans une cérémonie de mariage à Menzel Temime.

Depuis la propagation du virus, le gouvernorat de Nabeul a connu 22 contaminations confirmées dont 1 cas de décès, 15 cas de guérison et 6 cas qui portent encore du covid-19.