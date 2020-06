La plupart des signalements relatifs aux naissances hors mariage concernent la région du Centre-EST avec 317 naissances (41,3%) selon le bulletin statistique sur l’activité des délégués à la protection de l’enfance pour l’année 2019.

Présenté lors d’une conférence de presse tenue, jeudi au siège du ministère de la femme, de l’enfance et des séniors, le rapport indique que le plus faible taux de ces signalements a été enregistré dans la région du Sud-ouest avec 4%, du Centre-ouest (4,8%) et du Nord-Ouest (5,8%).

Selon des spécialistes en droit et dans le domaine de l’enfance, la lutte contre les naissances hors mariage requiert une intensification des activités de sensibilisation, soulignant la nécessité de prendre soin de l’enfant et de sa mère si elle choisit de le garder et de les considérer comme des citoyens à part entière.

Les associations de prise en charge des enfants nés hors mariage et de leurs mères contribuent, malgré leur nombre limité et la modestie des moyens, à éviter les cas de récidive. Ainsi la conception hors mariage pour un deuxième enfant se fait très rare.

Les naissances hors mariage ont diminué après une campagne menée dans le cadre de la prévention de la traite des êtres humains avait fait savoir la spécialiste en sociologie et démographie, Samia ben Messaoud dans une déclaration précédente à la TAP, soulignant que 57% des mères décident de garder leurs enfants.