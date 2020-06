L’Institut Pasteur a effectué plus de 15 mille analyses de dépistage du Coronavirus depuis son apparition en Tunisie

Le directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a déclaré, mardi, que parmi les 55 mille 579 tests de dépistage du Coronavirus effectués dans l’ensemble des laboratoires du pays depuis le 20 mars 2020, 15 mille tests ont été menés au laboratoire de référence de l’Institut.

Dans une déclaration à la TAP, Louzir a indiqué que l’Institut Pasteur a lancé, aujourd’hui mardi, un test sérologique qui permet de détecter des anticorps totaux spécifiques du virus SARS-CoV2 et de savoir si l’on a été en contact avec le virus.

Il a ajouté dans ce contexte que l’Institut pasteur se penche sur la réalisation d’autres projets sur le Coronavirus, dont le développement d’analyse et de modèles scientifiques avec des financements nationaux provenant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ou à travers des financements étrangers fournis par les réseaux de l’Institut Pasteur et de l’Union Européenne (UE).

Louzir a souligné que l’Institut est en veille scientifique permanente et en train de consolider ses partenariats avec l’étranger en vue d’accroitre les chances de développer des recherches de nature à lutter contre la pandémie.

Il a ajouté que la visite effectuée, aujourd’hui, par le ministre de la Santé Abdelatif mekki à l’Institut Pasteur, a été l’occasion d’exposer les difficultés financières rencontrées par l’Institut au cours de la période actuelle, causées par ses créances auprès de la Pharmacie centrale et les hôpitaux publics estimées à 30 millions de dinars ce qui est de nature d’entraver le travail de recherche de l’Institut.

Louzir a souligné que le ministre de la Santé s’est engagé à recouvrer les créances de l’Institut dans les plus brefs délais, pour qu’il puisse continuer à mener ses activités dans des conditions normales et à développer son travail de recherche. Mekki s’est également engagé à apporter une solution aux contractuels et aux doctorants en biologie, en collaboration avec la Présidence du gouvernement afin de régulariser leur situation.

Mekki a, à cette occasion, visité les départements de l’Institut Pasteur afin de prendre connaissance du rythme d’avancement des études et recherches en matière de vaccins, ainsi que des activités des laboratoires de référence, notamment le laboratoire de dépistage et de prévention contre le Coronavirus.