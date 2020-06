Tunisie : Reprise de la circulation sur la route locale n°460

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement territorial a annoncé la reprise de la circulation, dimanche, sur la route locale n° 460 menant de l’intersection n° 542, à la rue 10400 à El Kabaria après l’achèvement des travaux de réhabilitation .

Et d’ajouter dans un communiqué publié sur sa page facebook que cette route a été fermée à la circulation temporairement suite à son affaissement et que ses services ont déjà lancé une consultation urgente pour réhabilitation de la route et dont les travaux ont entamé le 16 mai 220 pour se poursuivre pour plus que deux semaines.