Premier League : le programme des trois prochaines journées de reprise dévoilé

La Premier League a dévoilé vendredi les dates des rencontres des matches en retard et des trois premières semaines de reprise.

Et ce sont Aston Villa et Sheffield qui (r)ouvriront le bal, le mercredi 17 juin à 17h00. Deux petites heures plus tard, ce sera autour de Manchester City et d’Arsenal de s’affronter. Un City dont le programme sera chargé puisque la troupe de Pep Guardiola devra également défier Chelsea et Liverpool lors de ces premières semaines de compétition.

Les coéquipiers de l’international algérien Riyad Mahrez affronteront Chelsea le jeudi 25 juin avant d’enchainer contre le leader de la Premier League Liverpool le jeudi 12 juillet.

Manchester City occupait la deuxième place loin derrière le leader incontesté Liverpool avant la suspension du championnat en mars dernier à

cause d-u Covid-19.

Les Reds, dont l’équipe est confortablement en tête avec 25 points d’avance et tout proche de remporter son premier titre national depuis 30 ans.

Le programme complet

Mercredi 17 juin

Aston Villa – Sheffield United

Manchester City – Arsenal

Vendredi 19 juin

Norwich – Southampton

Tottenham – Manchester United

Samedi 20 juin

Watford – Leicester

Brighton v Arsenal

West Ham – Wolverhampton

Bournemouth – Crystal Palace

Dimanche 21 juin

Newcastle – Sheffield

Aston Villa – Chelsea

Everton – Liverpool

Lundi 22 juin

Manchester City – Burnley

Mardi 23 juin

Leicester – Brighton

Tottenham – West Ham

Mercredi 24 juin

Manchester United – Sheffield

Newcastle – Aston Villa

Norwich – Everton

Wolverhampton – Bournemouth

Liverpool – Crystal Palace

Jeudi 25 juin

Burnley – Watford

Southampton – Arsenal

Chelsea – Manchester City

Samedi 27 juin

Aston Villa – Wolverhampton

Dimanche 28 juin

Watford – Southampton

Lundi 29 juin

Crystal Palace – Burnley

Mardi 30 juin

Brighton – Manchester United

Mercredi 1er juillet

Arsenal – Norwich City

Bournemouth – Newcastle

Everton – Leicester

West Ham – Chelsea

Jeudi 2 juillet

Sheffield – Tottenham

Manchester City – Liverpool