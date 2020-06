Tunisie : Le Courant populaire condamne le rejet, par l’ARP, de la motion contre l’ingérence étrangère en Libye

Le Courant populaire a, fermement, condamné, jeudi, le vote de certains blocs parlementaires et députés, en plénière, contre le projet de motion déposé par le Parti destourien libre sur l’ingérence étrangère en Libye, estimant que cette position “entachera à jamais l’Assemblée des représentants du peuples, et ce, pour avoir “légitimer la trahison et l’occupation étrangère”.

Le bloc du Parti destourien libre (PDL) avait déposé, lundi dernier, au bureau du parlement, un projet de motion dans lequel il rejette “toute intervention étrangère en Libye et la création d’une base logistique sur le territoire tunisien pour faciliter une telle intervention”.

Pour le Courant populaire, les députés ayant voté contre le projet de motion (en allusion au bloc d’Ennahdha et à ses alliés) ont commis un acte de “trahison”.

“Ce que Ennahdha et ses alliés ont commis est grave”. Les conséquences de cet acte seront désastreuses non seulement sur la Libye, mais aussi sur la sécurité nationale de la Tunisie et de la région”, s’est indigné le parti.

Le parlement actuel a autorisé l’ingérence militaire et l’occupation d’un pays frère, a-t-il affirmé, ajoutant que “personne ne peut garantir que les députés qui ont rejeté la motion n’utiliseront pas les mêmes justifications pour encourager l’occupation de la Libye et d’autres pays pour légitimer l’ingérence étrangère en Tunisie, sous prétexte de défendre la révolution”.

Le Courant populaire a appelé le peuple libyen à se joindre à la résistance contre l’offensive turque et contre toute forme d'”intervention colonialiste”, invitant le président de la République à “assumer ses responsabilités constitutionnelles et prendre une position ferme et claire contre l’agression commise sur le peuple libyen”.

La plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple a rejeté, mercredi soir, le projet de motion proposé par le PDL portant sur “le refus du parlement de toute intervention étrangère en Libye et sur le rejet de l’instauration d’une base logistique sur le territoire national, en vue de favoriser une telle intervention.

La motion n’a pas obtenu la totalité des 109 voix requises pour son adoption (94 voix pour, 68 voix contre et 7 abstentions).

Le projet de motion présenté à l’examen lors de la séance parlementaire, tenue mercredi, 3 juin 2020, et dans lequel ont été évoqués le Qatar et la Turquie a été refusé par de nombreux députés. Ceux-ci ont demandé de ne mentionner aucun pays dans le projet et leur demande a été prise en considération par les initiateurs du projet de motion.