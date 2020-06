Tunisie : Le ministre du transport appelle au nettoyage des quais et plateformes du port de Rades

Les responsables chargés de la gestion du port de Rades sont appelés à nettoyer les quais et plateformes, à faire sortir tous les équipements non exploités à l’extérieur du port et à créer une cellule qui se charge du suivi de la situation du port.

Cet appel a été lancé par le ministre du transport Anouar Maarouf, au cours d’une visite de contrôle, au port de Rades. Marouf a mis l’accent dans ce cadre, sur la nécessité de respecter les règles de sécurité de travail et sanitaire, selon le ministère transport.

Il a pris connaissance des difficultés liées à l’activation du système de gestion de terminaux portuaires “TOS” qui permet le suivi instantané des conteneurs et l’optimisation de la gestion portuaire et SMART GATE, qui va permettre l’organisation et la planification des flux de marchandises aux portes d’entrée et de sortie du terminal.

Le ministre a souligné la nécessité de la mise à niveau des compétences humaines, d’un travail effectif de tous les agents et le respect des horaires du travail et des règles de sécurité, outre l’importance de la révision des mesures d’accès des personnes au port.