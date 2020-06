Des passages nuageux sur l’ensemble du pays. Des pluies faibles puis orageuses dans l’après-midi dans les régions du nord-ouest et le centre.

Le vent sera de secteur Est modéré de 40 à 60km/h, près des côtes et de 15 à 30km/h dans le reste des régions.

Les températures varieront entre 25 et 31 degrés dans le nord et le centre et entre 29 et 34 degrés dans le sud.