Ghar El Melh : Un incendie maîtrisé dans la région forestière El Ayoun

Un incendie déclenché dans la région forestière d’El Ayoun, à Ghar El Melf a été maîtrisé par les sapeurs pompiers, a indiqué, dimanche, à la TAP, Kamel Touati directeur régional de la protection civile.

” En dépit des rafales de vent et des difficultés d’accès aux lieux de l’incendie, les services forestiers et les unités de la protection civile ont réussi à stopper la propagation des flammes et à maitriser l’incendie grâce à la mobilisation des moyens humains et logistiques conséquents “, a-t-il affirmé.

” Aucune victime n’est à déplorer “, a-t-il assuré, ajoutant, toutefois, que les flammes avaient ravagé deux hectares des superficies emblavées d’orge.