Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 29 mai 2020

Le temps sera ce vendredi 29 mai 2020 caractérisé par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. Les nuages seront plus abondants dans les régions Ouest du pays avec des pluies éparses et parfois orageuses.

Vent faible à modéré et atteignant les 40 km/h près des côtes nord et du Golfe de Hammamet.

Mer agitée au nord et au Golfe de Hammamet et peu agité dans le reste des plages.

Températures stables variant entre 24 et 30 degrés au nord et au centre et entre 28 et 33 degrés au sud, selon les prévisions de l’INM.