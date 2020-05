Football – Prix Marc-Vivien Foé 2020 : liste des nominés

Les organisateurs du Prix Marc-Vivien Foé ont annoncé vendredi la liste des nominés pour le prix qui récompense le meilleur joueur africain du Championnat de France (Ligue 1) de football 2020.

Selon RFI et France 24, co-organisateurs du prix, onze joueurs dont les Algériens Islam Slimani (AS Monaco) et Andy Delort (Montpellier HSC) figurent sur la liste des candidats à la succession de l’Ivoirien Nicola Pépé, il s’agit de: Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims), Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne), Habib Diallo (Sénégal/FC Metz), Idrissa Gueye (Sénégal/Paris SG), Edouard Mendy (Sénégal/Stade rennais),M’Baye Niang(Sénégal/Stade rennais), Victor Osimhen (Nigeria/Lille LOSC) , Moses Simon (Nigeria/FC Nantes) et Hamari Traoré (Mali/Stade rennais) .

Le 29 juin, les organisateurs dévoileront le nom du lauréat du Prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du Championnat de France (Ligue 1).