Tunisie : Report au 2 juillet prochain du procès de la bloggeuse Emna Chargui

La troisième chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Tunis a décidé jeudi le report, au 2 juillet prochain, du procès de la bloggeuse Emna Chargui, affirme Mohsen Dali, substitut du procureur de la République et porte-parole de cette juridiction.

Joint au téléphone par l’agence TAP, Dali a souligné que la bloggeuse a été maintenue en état de liberté.

Le 2 mai 2020, Emna Chargui, 27 ans, a partagé une photo sur Facebook qui contenait un texte satirique reprenant les codes d’un verset coranique et portant sur la pandémie de COVID-19. Cette publication a déclenché une réaction très vive sur les réseaux sociaux de la part d’internautes qui l’ont trouvée offensante et ont appelé à sanctionner Emna Chargui.

Le 4 mai, elle a été convoquée par la police judiciaire qui l’a interrogée, le lendemain, en présence de son avocate. Le 6 mai, elle a comparu au tribunal devant le bureau du procureur qui n’a pas autorisé son avocate à l’accompagner. “Sans que personne ne lui soit présenté et sans savoir qui était le procureur, elle a été interrogée pendant une demi-heure par un groupe de sept membres du bureau, notamment au sujet de sa foi”, lit-on dans dans le texte de la déclaration d’Amnesty International.

Le 6 mai, le procureur du tribunal de première instance de Tunis l’a inculpée d'”incitation à la haine entre les religions” par des moyens hostiles ou la violence, et d'”outrage à des religions autorisées”, au titre des articles 52 et 53 du décret-loi relatif à la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition. Ces infractions sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 2000 dinars tunisiens.

Plusieurs organisations tunisiennes des droits de l’homme, dont, notamment, la Ligue tunisienne pour les droits de l’homme et le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont affirmé leur soutien à la bloggueuse Emna Chargui et dénoncé “le harcèlement judiciaire” dont elle est victime.

Elles ont exprimé, dans une déclaration commune, le refus de toute tentative de restreindre les libertés, garanties par la Constitution de 2014.