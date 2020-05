Mort de poissons à Monastir : Les premiers résultats d’une enquête montrent une diminution de l’oxygène dans l’eau de mer

Les résultats préliminaires de l’enquête menée à la mer de Sayada, au gouvernorat de Monastir, suite à la mort de poissons dans la zone côtière adjacente au port de pêche, ont fait ressortir une forte diminution de l’oxygène et un changement de la couleur de l’eau de mer qui tendait vers le blanc, ce qui avait pour conséquences l’émission de gazs nocifs.

Selon un communiqué, publié mercredi, par le ministère de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, une équipe de chercheurs et de techniciens, de l’Institut national des sciences et technologies marine de Monastir, s’est déplacée, mardi, sur les lieux pour enquêter sur les facteurs qui ont conduit à ce phénomène. Des échantillons de poissons morts et d’eau de mer ont été prélevés pour analyse chimique et bactériologique dans les laboratoires de l’institut.

Le département de l’Agriculture a mentionnté que les analyses de laboratoire des échantillons prélevées sont en cours , rappelant que ce phénomène résulte souvent de la présence de plusieurs facteurs, notamment, l’existence de grandes quantités de matières organiques dans l’eau, le déversement d’eaux usées et d’ordures ménagères non traitées et traitées, la stagnation et non-renouvellement de l’eau, les températures élevées…