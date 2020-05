Football – Ligue 2 : L’AS Réjiche espère assurer sa montée dès l’aller des barrages

L’AS Réjiche espère boucler son accession en Ligue 1 dès le match aller des barrages face à l’EGS Gafrsa, prévu au mois de juin, a indiqué le vice-président du club, Ridha Zbidi, mercredi, dans une déclaration à l’agence TAP.

“L’équipe qui occupe la tête du classement de la poule B de la Ligue 2 du football professionnel avec 32 points à une longueur d’avance sur l’EGS Gafsa, n’attendra pas le deuxième match des barrages qui sera fixé utérieurement par la Fédération tunisienne de football pour assurer sa montée en Ligue 1”, a précisé Zbidi.

Et d’ajouter que tous les joueurs qui ont repris les entraînements mardi affichent de très bonnes conditions physiques et morales, d’autant que le staff technique conduit par Hassène Gabsi veille à ce que le groupe soit au grand complet et sans blessures pendant les entraînements, en prévision du grand challenge qui attend les “Vert et Blanc”.

Selon la même source, l’équipe de l’AS Réjiche entrera à partir de samedi prochain en stage bloqué à Réjiche en vue de peaufiner sa préparation physique et mentale et aborder les barrages dans les meilleures dispositions.

La formation sahélienne dont c’est la première saison en Ligue 2, se contentera de deux matches nuls ou d’une victoire dans l’un des deux matches barrages pour réaliser l’exploit et assurer sa montée tandis que son adversaire est appelé a décrocher 4 points pour retrouver l’élite.

Après avoir été éliminé de la course pour la coupe de Tunisie après sa défaite face au CS Sfaxien aux tirs au but, le nouveau promu rêve d’un exploit historique en accédant en Ligue 1 et défiant les grands clubs tunisiens.

Rappelons que les deux premiers de chaque poule de la Ligue 2 disputeront deux matches barrages sur terrain neutre et à huis. Le club au plus grand nombre de points de chaque groupe, en prenant en compte les points obtenus du début de la saison jusqu’à l’arrêt de l’activité, sera promu en Ligue 1.

En Poule A, l’Olympique de Béja est en tête avec 32 points devant l’O. Sidi Bouzid (28 pts). Les quatre rencontres pour l’accession seront programmées dans la dernière semaine de juin.