Tunisie : Le centre Cawtar lance une revue culturelle sonore destinée aux non-voyants durant la période de confinement

Le centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (Cawtar) a lancé durant la période de confinement général une revue sonore sur youtube destinée aux non-voyants baptisée ” toujours ensemble ” qui figure sur le lien https://www.youtube.com/watch?v=xzNZ2FHzuto

Cette revue sonore à vocation culturelle et de divertissement qui a été lancée en partenariat avec l’association tunisienne pour la culture et le divertissement des non-voyants (IBSAR) a pour objectif de permettre à cette catégorie d’avoir accès à l’information durant la période de confinement général, selon un communiqué publié par Cawtar.

Cette revue sonore qui diffuse ses émissions deux fois par semaine comprend des informations importantes et des conseils sur le Covid 19, outre et quatre émissions éducatives et de divertissements dont ” Dima Labess ” qui présente aux auditeurs des conseils sur la santé et les moyens permettant d’évacuer le stress.

Une émission intitulée ” Connais tes droits ” est également diffusée dans le cadre de cette revue sonore et vise à simplifier les données juridiques et permet aux non- voyants de s’informer des services présentés au sein des établissements notamment aux femmes, outre des activités culinaires, des jeux éducatifs et un aperçu de la bibliothèque sonore.