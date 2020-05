Football – Angleterre (Coronavirus) : Guardiola appelle les supporters à respecter les consignes

L’entraîneur espagnol de Manchester City (Premier League anglaise de football), Josep Guardiola, a appelé les supporters à respecter les consignes du gouvernement britannique pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

“Je pense que tous les fans du monde entier sont impatients de revoir du football et nous voulons revenir, mais à présent la priorité est ailleurs.

Alors restez en sécurité, soyez prudents et lorsque ce sera possible, nous reviendrons. Au début sans vous, mais à la fin j’espère que vous pourrez reprendre votre routine et le plus important est de suivre les instructions”, a-t-il indiqué, cité mardi par les médias locaux.

A l’instar des plus grands championnats européens, la Premier League est suspendue depuis mi-mars en raison du Covid-19. Les clubs ont voté à l’unanimité en faveur d’une reprise des entraînements en petits groupes, tout en maintenant les mesures de distanciation physique.

“Si le gouvernement nous demande d’utiliser un masque, de rester à la maison ou de garder une distance sociale, alors nous devons le faire parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent au NHS (La National Health Service, le système de la santé publique britannique) et dans les services de santé dans le monde entier qui, encore une fois, mettent leur propre vie en danger pour sauver la nôtre. C’est incroyable ce qu’ils ont fait et nous devons suivre les règles, nous ne pouvons pas commettre de faute”, a-t-il ajouté.

Avant la suspension du championnat, Liverpool dominait outrageusement la compétition devant Man City. Les “Cityzens”, qui comptent un match en moins, accusent 25 points de retard sur les “Reds”, à la recherche de leur premier titre depuis 30 ans.