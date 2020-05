Tunisie : Les institutions de l’enfance reprennent leurs activités à partir du 25 mai prochain

Les institutions de l’enfance (crèches, jardins d’enfants, garderies scolaires et centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance) reprendront leurs activités à partir du 25 mai prochain, a annoncé le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère précise que les crèches, les jardins d’enfants et les garderies scolaires se limiteront à la moitié de leur capacité d’accueil et accueilleront essentiellement les enfants dont les parents travaillent.

Dans les centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, uniquement les enfants pensionnaires des classes terminales et en difficulté seront acceptés.

Par ailleurs, le ministère appelle tous les directeurs des institutions de l’enfance à bien se préparer à la reprise et à désinfecter tous les espaces avant d’accueillir les enfants et ce, en coordonnant avec les commissariats régionaux de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors dont ils relèvent ainsi qu’avec les services municipaux.

Dans ce contexte, le ministère souligne que 100 mille masques seront distribués gratuitement aux institutions de l’enfance afin de les aider à reprendre leurs activités en toute sécurité.

En outre, l’accent a été mis sur la nécessité de respecter les consignes du guide de prévention de la propagation du nouveau coronavirus dans les institutions de l’enfance, disponible sur le site du ministère (www.femmes.gov.tn).