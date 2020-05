Tunisie : Impossible d’appliquer les mesures covid dans les tribunaux et prisons

Des élus de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) ont souligné mardi lors d’une séance de dialogue avec la ministre de la Justice, Thouraya Jeribi l’impossibilité d’appliquer les mesures préventives du Covid-19 dans les tribunaux et les prisons.

Les députés expliquent que ces espaces connaissent un encombrement significatif, tout en soulignant que les tribunaux dans les régions souffrent de plusieurs carences et d’une infrastructure délabrée, ce qui ne facilite, aucunement, l’application des mesures décidées.

Ils ont souligné l’importance de développer le système carcéral et d’assurer une formation professionnelle aux détenus favorisant leur réinsertion dans la société.

Les députes ont également critiqué les délais de jugement trop long et ce que cela implique comme préjudice porté aux droits des détenus. Ils exigent à cet effet, de revoir le système de sanction et la prise en compte des sanctions alternatives et du travail social et environnemental pour les détenus dans le but de désengorger les prisons.

Les parlementaires proposent, aussi de penser la situation des agents pénitentiaires et à les encourager, faisant observer, dans ce sens, qu’aucun cas de contamination par le virus n’a été enregistré en milieu carcéral.

Les élus ont également souligné l’impératif de revoir la situation des avocats qui ont été mis en chômage technique pour cause de pandémie, ainsi que celle de tous les professionnels de la Justice.

Ils ont dénoncé les pressions exercées sur le secteur de la Justice dans les affaires liées à la violence et au terrorisme.

Les membres du parlement ont été unanimes à affirmer qu’une justice équitable dépend d’une d’une infrastructure digne. Ils ont fait observer aussi que les procès à distance met en doute la crédibilité du jugement en raison de l’absence des parties prenantes d’un procès.

Les parlementaires ont insisté sur l’examen, en urgence des dossiers de corruption et les affaires relatives à l’argent sale. Ils ont demandé à ce que les mesures de levée de l’immunité soient fixées sur des bases saines et claires.