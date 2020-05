Tunisie : La troisième République est devenue une nécessité pour sauver le pays (M. Marzouk)

Mohsen Marzouk, secrétaire général de Machrou Tounes, estime, lundi 18 mai 2020, que la Tunisie n’a pas d’avenir sauf si les politiciens acceptent le projet d’une troisième République.

Selon lui, le système politique actuel, avec son système électoral, est comme une corde qui enchaîne son pays et son énergie.

La troisième République est la solution ainsi que le changement du système politique qui est devenu une nécessité.

Pour Marzouk, que les tentatives de réforme du système politique ont échoué et échoueront parce que tous les gouvernements successifs ont été basés sur des quotas et des alliances avec l’ennemi pour former un gouvernement. Aujourd’hui, le gouvernement Fakhfakh est la plus grande preuve de cette faille.

Cependant, le politicien n’explique pas les éléments ni les contours de cette troisième République, car il ne s’agit pas de la “décréter” pour qu’elle soit de fait. On appelle cela parler pour ne rien dire.