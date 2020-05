Tunisie : La criminalité terroriste conspire contre la Tunisie (R. Ghannouchi)

Le président du parlement, Rached Ghannouchi, a supervisé mardi matin l’ouverture d’une session plénière qui examine un certain nombre de projets de loi, selon le communiqué de l’ARP.

Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple a salué l’engagement en faveur de l’unité nationale et le grand esprit de solidarité et d’altruisme exprimé par tous les blocs, partis, courants, forces nationales et société civile face aux menaces terroristes qui affectent un certain nombre de députés et de politiciens, considérant que cette unité est une garantie pour faire face à tous les défis et remporter des victoires.

Ghannouchi a renouvelé sa solidarité avec la députée Abir Moussi, présidente de la commission de l’énergie à l’Assemblée et présidente du bloc du parlementaire du PDL, face à la récente menace terroriste dont elle fait l’objet. Il a appelé les autorités compétentes à ouvrir une enquête et à assurer sa protection.