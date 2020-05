Ariana-Covid-19 : Distribution d’aides au profit d’immigrés subsahariens

Des aides ont été distribuées, samedi, à Raoued, au profit d’immigrés subsahariens, dans le cadre de l’élan de solidarité pour faire face aux répercussions sociales et économiques de l’épidémie du Covid-19.

Les aides comprennent 90 colis de produits alimentaires, détergents et couches pour bébé fournies par l’Agence turque de coopération et de développement (TIKA), en coopération avec l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et la municipalité de Raoued. Elles sont destinées aux mamans, aux étudiants et aux résidents subsahariens qui ont perdu leur emploi, en raison du confinement sanitaire général, depuis le mois de mars dernier.

Cette action cible, notamment, les villes de Soukra et de Raoued où résident plusieurs ressortissants subsahariens, souligne à l’agence TAP le coordinateur régional de Tika Tunisie, Saber Melki.

Près de 180 aides sont distribuées, soit 90 aides pour chaque agglomération.

Pour sa part, la municipalité de l’Ariana avait distribué, vendredi, des aides au profit de 48 immigrés subsahariens, en coordination avec la cellule de solidarité africaine.