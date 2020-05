Le corps d’un homme a été découvert dans la délégation de Sidi Bourouis, Siliana. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme aurait été poignardé par son fils.

Selon des sources proches à la famille, une dispute a éclaté entre le père et son fils et a dégénéré. Le fils semble souffrir de quelques troubles psychologiques et n’a pas reçu son traitement habituel, depuis un certain temps.