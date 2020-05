Tunisie : Al Massar affirme son soutien à la Bloggeuse Emna Chargui

Al Massar a exprimé son soutien absolu à la bloggueuse Emna Chargui traduite devant la justice pour une publication sur sa page Facebook. Le parti affirme que les libertés d’expression, d’édition, de croyance et de conscience sont toutes garanties par la Constitution et aucun prétexte ne peut justifier leur violation.

Al Massar appelle, dans une déclaration publié jeudi, à la nécessité de fournir une protection physique à la bloggueuse et de tenir la Justice loin de toute instrumentation venant de parties “hostiles” aux libertés publiques et individuelles.

Le parti souligne, également, le refus de toute tutelle sur la religion et les consciences.

Al Massar qui dénonce les campagnes de diffamation menées contre la bloggueuse, appelle tous ceux qui défendent la liberté et le progrès parmi, personnalités nationales, société civiles et partis politiques à soutenir la bloggueuse Emna Chargui et à s’opposer à toute tentative de museler les voix.

Al Massar estime que la publication de la bloggueuse ne porte aucune atteinte aux sacrés ni aux personnes.

La bloggueuse avait publié un texte humoristique sur le coronavirus dans lequel elle imite le style littéraire des versets coraniques.