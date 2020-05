Ligue 1 : Le CS Sfaxien veut jouer sur son terrain

Le Club Sportif Sfaxien a indiqué mercredi soir sur sa page officielle facebook, qu’il ne voit ,pas d’inconvénient à reprendre le championnat de la ligue 1 football professionnel, à condition de disputer ses matches sur son terrain au stade M’hiri de Sfax

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion ayant groupé le comité directeur du Club et le staff technique et administratif, le comité directeur souligne qu’il n’est pas contre la reprise du championnat mais à condition que le CS Sfaxien joue sur son terrain , pour la sécurité de tous, éviter les grands rassemblemennts et préserver les droits du clubs et la crédibilité de la compétition.

Le Club de la capitale du sud, demand également une période de six semaines de préparation afin que l’équipe soit prête après une longue période d’arrêt de la compéititon. Il appelle aussi à aider financièrement les clubs qui souffrent d’une grosse crise suite à l’arrêt de la compétition et le retrait de plusieurs sponsors.

La FTF rappelle-t-on, avait publié le 2 mai dernier, le guide des procédures sanitaires en vue de la reprise de la Ligue professionnelle de football, Parmi les directives il est indiqué que la compétition devrait reprendre un mois après le début des entraînements et que tous les matches se joueront dans les stades du Grand Tunis.

La compétition est suspendue depuyis le 16 mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus et sa reprise ne se fera qu’avec l’autorisation des autorités concernées.

Notons que deux clubs de la ligue 1 le CS Chebba et l’Etoile Soortive du Sahel, ont refusé la proposition de la FTF de reprendre le championnat.