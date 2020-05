Djerba-Covid19 : Passage du confinement total au confinement partiel ciblé

Les restrictions relatives aux procédures de confinement total appliquées sur l’île de Djerba (gouvernorat Médenine) sont levées à partir de ce jeudi et la région est désormais soumise aux mesures du confinement partiel ciblé à l’instar des différentes régions du pays.

La réouverture de l’île et la reprise de la circulation via la route romaine ont été décidées, à l’issue d’une réunion tenue mercredi, entre le ministre de la santé et les représentants du gouvernorat de Médenine.

Dans ce contexte, l’Union régionale de l’industrie du commerce et de l’artisanat (URICA) a publié un communiqué autour des mesures de protection liées à la reprise des activités de transport des voitures louages à partir de jeudi 7 mai 2020.

L’île de Djerba était classée “foyer épidémique” à cause de la propagation du virus du Covid-19 et plusieurs personnes sont restées bloquées, ce qui a eu des répercussions économiques et sociales sur les habitants.