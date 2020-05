Tunisie – Canada : renforcer le rôle de la femme dans la gouvernance locale

L’ambassadeur du Canada à Tunis Patrice Cousineau a été reçu vendredi par le ministre des Affaires locales Lotfi Zitoune.

La rencontre s’est notamment focalisée sur la solidarité du Canada avec la Tunisie dans sa lutte contre la propagation du Covid-19.

Un exposé a été donné sur la coopération entre le Canada et le ministère en matière de gouvernance locale et la consolidation de la participation de la femme dans la gestion des affaires locales et la prise de décision, dans le cadre d’un projet financé par la fédération canadienne des municipalités (FCM).

Le ministre des Affaires locales a mis en avant les objectifs et les activités contenues dans le programme. Il a préconisé la consolidation du partenariat entre les communes tunisiennes et canadiennes. Objectifs ; permettre aux municipalités tunisiennes d’acquérir de l’expertise et renforcer le rôle de la femme dans la gouvernance locale.