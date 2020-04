Tunisie : Reprise de la formation professionnelle dans les secteurs public et privé à partir du 1er juin

Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a indiqué mercredi, que les activités de la formation professionnelle reprendront à partir du 1er juin jusqu’à fin octobre 2020 au plus tard, ajoutant que cette période sera consacrée au parachèvement des programmes de formation, au déroulement des examens de formation et à la soutenance des projets de fin d’études, au profit de tous les apprenants dans les secteurs public et privé, en accordant la priorité à ceux dont la remise des diplômes est prévue avant la fin du mois d’octobre 2020.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a indiqué que cette décision intervient après consultation des acteurs sociaux et des structures de formation concernées, et dans l’objectif de parachever l’année de formation 2019-2020, tout en prenant toutes les mesures et précautions sanitaires nécessaires à cet effet, en prévention du Coronavirus.

Le calendrier détaillé de l’année de formation est fixé par les structures publics de formation, selon les procédures et dispositions régissant le processus de formation en coordination avec les services centraux du ministère, en cas de besoin, ainsi qu’avec les directions régionales de formation et d’emploi concernant les établissements de formation privés.