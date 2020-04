Tunisie : Le programme du troisième trimestre pour tous les niveaux scolaires sera parachevé à partir de la prochaine rentrée scolaire

Le ministre de l’Education, Mohamed Hamdi a déclaré, mercredi, que le programme pédagogique du troisième trimestre pour tous les niveaux scolaires, sera parachevé à partir de la prochaine rentrée scolaire 2020/2021.

Lors d’une conférence de presse tenue à la Kasbah, Hamdi a indiqué que des comités techniques s’emploient à rattraper les cinq semaines restantes de l’année scolaire en cours, dont les élèves n’ont pas pu profiter en raison de la décision du ministère de l’Education qui a conduit à se suffire au premier et deuxième trimestre pour les évaluations finales.

D’autre part, Hamdi a fait savoir que le département de l’Education avait annulé un certain nombre d’épreuves pratiques relatives à l’examen du baccalauréat, et maintenu les plus importants, telles que les algorithmes, la programmation et multimédia, les technologies de l’information et de la communication, outre la spécialisation sportive et les épreuves pratiques du lycée pilote des arts à El Omrane.

Il a révélé que le ministère de l’Education est en phase de préparation d’un guide des procédures de santé, en collaboration avec le ministère de la Santé, selon lequel un code de conduite déterminera toutes les mesures de protection à adopter au sein des institutions et établissements éducatifs en prévention du Coronavirus.

Le ministre a expliqué que le guide en question soulignera l’impératif de s’engager à respecter la distanciation physique, à interdire les rassemblements, que ce soit pendant les cours présentiels, lors des examens, ou tout au long du processus de collecte et de correction des copies d’examens dans les centres compétents, affirmant que de nombreux départements ministériels, tels que les ministères des Transports, de l’Intérieur et de la Défense, interviendront suivant leurs spécialités.