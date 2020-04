Covid-19 : séance de dialogue avec le gouvernement

Une séance de dialogue avec le gouvernement consacrée à la situation sanitaire dans le pays s’est tenue ce mardi au bâtiment annexe de l’hémicycle du Bardo.

Le ministre des Affaires locales Lotfi Zitoune, le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, la Gouvernance et la lutte contre la Corruption Mohamed Abbou et le ministre du Commerce Lotfi Msellini ont été auditionnés lors de la réunion.

Au programme, le suivi des questions locales et le rôle des autorités locales dans la lutte contre la propagation du Covid-19 ainsi que le rôle de la fonction publique dans la gestion de la crise et la garantie de la continuité du service public.

L’application rigoureuse des mesures préventives du covid-19 à l’instar de la distanciation sociale, les règles d’hygiène et la protection des agents de l’Etat ont été, également, à l’ordre du jour.

La séance d’audition a permis, de passer en revue les défis rencontrés au niveau du commerce national et international, l’approvisionnement des marchés en quantités suffisantes de produits de base et la lutte contre la spéculation et la contrebande.

Les opportunités qui s’offrent à la Tunisie en matière d’investissement dans certains produits en rapport avec la pandémie et qui font l’objet d’une forte demande au niveau mondial, ont été débattues lors de la séance.

A l’ouverture des travaux, le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Rached Ghannouchi a indiqué que la séance s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les pouvoirs législatif et exécutif pour faire face aux incidences de la crise provoquée par la propagation du virus.

Le président du parlement a rappelé, dans la foulée, que la séance avait été reportée à la demande du gouvernement et sur décision du bureau de l’ARP, le 23 avril 2020.

Les représentants des bureaux de la commission parlementaire de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes et de la commission du développement régional ont assisté à la séance.