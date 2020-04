Jendouba : 44 citoyens venant de Djerba soumis au confinement obligatoire

La cellule de crise de la santé, dans le gouvernorat de Jendouba a soumis, vendredi soir, l’ensemble des personnes en provenance de l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine), dont le nombre s’élève à 44, au confinement obligatoire, et ce, afin de prévenir la propagation du coronavirus.

Ces personnes ont été placées au complexe sportif international de Ain Draham et au centre du camping de Béni Mtir.Le porte-parole de la cellule et directeur régional de la protection civile, Mounir Rayabi, a précisé, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP, que les premiers examens médicaux ont montré qu’ils sont en bonne santé.

Le responsable a ajouté que le comité régional de lutte contre les catastrophes a coordonné avec les différents services régionaux et sécuritaires, ainsi qu’un nombre d’acteurs sociaux, pour assurer tous les besoins de ces citoyens soumis au confinement obligatoire, y compris un accompagnement médical et psychologique. De même, une équipe de suivi a été installée dans les deux centres d’hébergement, pour assurer le suivi des conditions de ces personnes.

Le membre du conseil municipal de Béni Mtir, Mehrez Zaghdoudi, a estimé, quant à lui, que le Centre du camping de la région ne respecte pas les conditions du confinement, car il ne comprend que deux étages, le premier comprend des magasins et l’unique boulangerie du village, alors que celui destiné à la résidence est équipée de douches et de toilettes communes. Il a appelé l’autorité de tutelle et les décideurs à choisir un autre endroit d’hébergement, pour éviter tout risque et assurer la santé des personnes confinées.

Il est à noter que le nombre total de personnes bloquées à l’île de Djerba dépasse, selon des statistiques officielles, les 3 mille citoyens. Il a été décidé de les rapatrier et de les placer dans des centres de confinement obligatoire, dans les différentes régions du pays, et ce, afin de prévenir la propagation de la pandémie.