Bizerte : Mise en service de deux circuits Covid-19

Deux circuits Covid-19 viennent d’être aménagés, l’un à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa, à Bizerte, et l’autre à l’hôpital régional de Menzel Bourguiba, fait savoir à l’agence TAP le directeur régional de la santé, Jamel Saidani. D’ores et déjà, deux malades du Covid-19 sont pris en charge par ces établissements. Leur état de santé est stable.

Les deux circuits Covid-19 ont été aménagés, conformément, aux normes sanitaires tunisiennes et de l’OMS, du point de vue spécificités techniques des espaces, services médico-sanitaires et moyens de prévention au profit du corps médical et paramédical.

D’autres circuits sont en cours d’aménagement, en partenariat avec la société civile, dans les hôpitaux et les centres de santé de base à Zarzouna, Mateur, El Alia, Sejnane et Ras Jebel et, prochainement, à Utique et Menzel Jemil.