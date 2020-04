Numéro vert pour venir en aide aux migrants établis en Tunisie

Un nouveau numéro vert consacré aux suivi des conditions des étrangers établis en Tunisie (étudiant , réfugiés, demandeurs d’asile, migrants réguliers et irréguliers) vient d’être été mis en place par un comité créé par le ministère des droits de l’Homme, de la relation avec les instances constitutionnelles et de la société civile.

Regroupant des représentants du ministère des affaires sociales, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’association des représentants du peuple, de l’organisation internationale de la migration, de l’union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat, de l’observatoire national de la migration, de certaines municipalités et de plusieurs composantes de la société civile, ce numéro est destiné à venir en aide à cette catégorie en cette, conjoncture sanitaire exceptionnelle, lit-on dans un communiqué publié sur la page facebook du ministère. Outre la réception des requêtes et des plaintes des étrangers résidents en Tunisie, la ligne est ouverte aux personnes désireuses de faire des dons.