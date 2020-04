Mohamed Fadhel Kraiem appelle les opérateurs de télécommunications à être la locomotive de la transition numérique

Le ministre des Technologies de la communication et de la Transition numérique, Mohamed Fadhel Kraiem a appelé les opérateurs de télécommunications à tirer profit des occasions qui se présentent dans le domaine du numérique, suite à la crise déclenchée par le coronavirus et à redoubler d’efforts pour concrétiser la transition numérique. Il les a exhorté à jouer le rôle de locomotive de cette transition.

Lors d’une séance de travail tenue, mercredi, entre le ministre et les directeurs généraux des trois opérateurs de réseaux publics de télécommunications, il y a eu une présentation des nouvelles applications et solutions numériques mises en exploitation par ces opérateurs, à l’instar du ” Portail des aides sociales ” développé au profit du ministère des Affaires sociales et consacré à l’organisation des opérations de versement des aides destinées aux catégories vulnérables et à revenus limités.

Il s’agit également de l’application ” We Care ” qui sera exploitée pour renseigner les citoyens, dans le cadre de la prévention contre le coronavirus.Les opérateurs de télécommunications ont ainsi, affirmé leur disposition à assurer la réussite de la mise en exploitation de ces projets.

De son côté, le ministre a exprimé sa reconnaissance des efforts déployés par les opérateurs en question pour soutenir les programmes du gouvernement dans le cadre de la lutte contre les répercussions du coronavirus, les félicitant de leur réussite à garantir la continuité des services de télécommunications et d’internet et des différents services destinés aux citoyens, aux entreprises et aux structures administratives.