Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 22 avril 2020

L’institut national de la météorologie a annoncé un temps parfois nuageux avec pluies temporairement orageuses sur le nord et le centre et des passages nuageux sur le sud, ce mercredi 22 avril 2020.

Le vent sera de secteur Est sur le nord et le centre et de secteur Ouest sur le sud assez fort à fort de 30 à 50 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable ,faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

Les températures seront en légère baisse sur le nord et le centre ; les maximales seront comprises entre 15 et 20°C et voisines de 13°C sur les hauteurs, stationnaires sur le sud et les maximales varieront entre 25 et 31 °C et atteignant localement 33°C