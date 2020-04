France : Benzema “ne ferme pas la porte” à un retour à l’Olympique Lyonnais

L’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, a indiqué qu’il ne “fermait pas la porte” à un retour à l’Olympique Lyonnais (Ligue 1 /France), son club formateur, tout en assurant que cette question n’était pas encore à l’ordre du jour.

“Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon c’est sûr, que ce soit comme footballeur ou autre chose… On me le répète souvent. Je pense que les gens connaissent mon attachement à Lyon. Si j’en suis là, c’est aussi grâce à l’OL”, a précisé Benzema dans une interview accordée vendredi à OLTV.

Et d’ajouter : “Je pense que les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Revenir dans l’immédiat ? Non parce que je suis dans le meilleur club du monde. Revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas.”.

Inscrivant 19 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues jusqu’à mi-mars, Benzema (32 ans) se voit encore quelques années au Real Madrid.

“On a tendance à dire qu’un joueur est en fin de carrière à 30, 31 ou 32 ans. Mais cela fait deux ans où je me sens vraiment en forme physiquement ou mentalement. Je ne me blesse pas. Je peux enchaîner les matches. Je ne suis pas au début, c’est certain, mais il est sûr que j’ai encore de belles années devant moi.”, a conclu Benzema.