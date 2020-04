Tennis : Le sort de l’US Open sera annoncé en juin

La décision du maintien, du report ou d’annulation de l’US Open, prévu du 31 août au 13 septembre à New York, sera annoncée en juin, a indiqué jeudi la Fédération américaine de tennis (USTA), soulignant que son déroulement à huis clos est “hautement

improbable”.

“Nous avons la chance d’être le quatrième tournoi du Grand Chelem (dans l’ordre du calendrier), donc le temps joue pour nous à ce stade”, a expliqué le directeur général de l’USTA, Mike Dowse, lors d’une conférence téléphonique avec la presse.

“Nous examinons le moment propice en juin pour prendre notre décision, laquelle s’appuiera sur les avis de cinq ou six médecins que nous consultons. Evidemment, notre ambition est d’organiser le tournoi. Mais le facteur déterminant sera la santé et le bien-être des joueurs, des fans et de notre personnel”, a-t-il noté.

New York reste actuellement la zone la plus touchée par le coronavirus aux Etats-Unis, où sont recensés plus de 31.000 morts, dont 10.800 dans la “Grosse Pomme”.