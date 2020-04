Le FTDES appelle la SONEDE à prolonger la décision de remettre l’eau aux familles nécessiteuses

Le forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux a appelé, vendredi, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à prolonger sa décision de remettre l’eau aux familles nécessiteuses et de reporter le paiement de leurs dettes, initialement prévue jusqu’au 17 avril pour qu’elle couvre toute la période du confinement et qu’elle permette à tous les foyers d’avoir un accès continu à une eau de qualité.

” L’eau devrait être fournie gratuitement dans ce cadre, a minima pour la partie vitale (première tranche) “, lit-on dans un communiqué parvenu à l’agence TAP.

” Nous n’avons pas observé de mesures à la hauteur de l’urgence de la situation, pour garantir à chacun son droit à l’accès à l’eau, si crucial aujourd’hui. Au contraire, l’Etat a choisi d’augmenter les tarifs de la SONEDE pendant cette période “, lit-on de même source.

Le forum a dans ce contexte, rappelé que le droit à l’eau est un droit constitutionnel et que l’Etat devrait assumer ses responsabilités pour garantir ce droit à tous au risque de voir une augmentation des cas atteints par le COVID-19 dans les zones rurales.

Il a aussi dénoncé la politique d’homogénéisation adoptée par les décideurs dans l’application du confinement à l’ensemble des citoyens tunisiens sans prendre en considération le cas particulier de la population privée d’eau ainsi que l’absurdité des règles de propreté et d’hygiène mises en place quand l’équité dans l’accès à l’eau n’est pas assurée.

Le forum a dans le même contexte appelé le ministère de l’agriculture et l’assemblée du peuple à ouvrir le grand dossier de l’approvisionnement en eau dans les milieux ruraux, en prenant en considération les recommandations de la société civile, incluses dans le code citoyens des eaux, dont essentiellement la mise en place d’une structure de gestion indépendante dans les campagnes et la gratuité d’une quantité d’eau correspondant aux besoins vitaux.