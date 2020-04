Coronavirus : annulation du tournoi estival des géants du football

L’édition 2020 de l’International Champions Cup (ICC), tournoi amical qui permet aux grands clubs européens de football de préparer leur saison aux Etats-Unis et en Asie, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

“Le manque de certitudes sur la fin des mesures de confinement et sur le calendrier international, avec la possibilité pour certains championnats nationaux et des compétitions de l’UEFA de se disputer en août, signifie que l’ICC ne pourra pas avoir lieu cet été”, ont annoncé les organisateurs vendredi.

“Nous nous réjouissons de faire venir les meilleurs clubs du monde et d’organiser les duels les plus emblématiques aux Etats-Unis et en Asie en 2021”, a assuré Relevent, la société américaine qui organise ce tournoi. L’ICC a été créée en 2012 à l’initiative du milliardaire américain Stephen Ross, propriétaire de la franchise de football américain des Miami

Dolphins.

Ce tournoi amical, disputé pour l’essentiel aux Etats-Unis, mais aussi en Europe et en Asie, oppose les plus grands noms du football européen. Le Real Madrid, Manchester United ou encore la Juventus Turin ont ainsi participé à l’édition 2019.

Ces clubs trouvent aux Etats-Unis des installations et des conditions optimales pour préparer la nouvelle saison et engrangent d’intéressantes retombées financières grâce à des rencontres de préparation disputées devant plus de 50.000 spectateurs pour les plus belles affiches.