Football : l’Algérien Riyad Mahrez 15e dans le top 50 des joueurs les plus cotés d’Europe

Le capitaine de la sélection algérienne de football et actuel ailier droit de Manchester City, Riyad Mahrez occupe la 15e place dans le Top 50 des joueurs les plus cotés dans les cinq plus gros championnats européens (Big-Five), selon un sondage du site spécialisé “Whoscored” et dont les résultats ont été dévoilés vendredi.

Un classement plus qu’honorable pour le champion d’Afrique, surtout qu’il le place en tête du classement des meilleurs joueurs arabes et africains.

Le principal concurrent de Mahrez, l’attaquant international Sénégalais de Liverpool, Sadio Mane n’est que 28e dans ce classement, dominé par la star argentine du FC Barcelone, Lionel Messi.

Sur le podium, l’attaquant international Brésilien du Paris Saint-Germain,Neymar occupe la deuxième place, devat l’avant-centre Polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski.