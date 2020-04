Coronavirus-football : Les saisons iront jusqu’à leur terme, selon l’observatoire du football

Le directeur de l’Observatoire du football (CIES) est optimiste concernant une reprise des championnats après la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Pour le Directeur du CIES, Raffaele Poli, il y a de fortes chances pour que les championnats puissent aller à leur terme dans les semaines ou mois qui viennent en raison “des enjeux économiques trop importants”.

“Pour moi, il est désormais acquis que les saisons iront jusqu’à leur terme, quitte à les terminer au cœur de l’été”, a assuré le directeur de l’instance interrogé par Le Matin.

L’optimisme de M. Ploi est alimenté par les enjeux économiques qui, selon lui, “sont trop importants pour que les Fédérations nationales annulent les championnats actuels. Regardez la réaction de l’UEFA lorsque les Belges ont annoncé vouloir tout stopper définitivement. Elle ne laisse aucune place au doute”.

Par ailleurs, alors que son organisme étudie chaque mois l’évolution de la valeur des joueurs, Raffaele Poli prédit que la crise économique à venir va impacter le marché des transferts. “Cette année en tout cas, le marché des transferts sera très calme, estime-t-il.

“Même les échanges de joueurs seront peu nombreux. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que cette fenêtre de mercato entre cette saison et la suivante sera très courte. Les équipes auront ainsi peu de temps à la fois pour mener à bien ces transactions et pour ensuite intégrer leurs nouveaux éléments”, a conclu le directeur du CIES.