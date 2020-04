Nestlé Tunisie adopte des mesures exceptionnelles pour faire face au coronavirus

* Don de 100 mille DT au Fonds 1818 et 50 mille DT (en produits) à 1500 familles nécessiteuses

* Des mesures strictes pour assurer la sécurité et la santé des employés

Consciente de la propagation inquiétante du coronavirus à travers le monde et ses répercussions sanitaires et socio-économiques, Nestlé Tunisie contribue à l’élan de solidarité nationale et adopte des mesures exceptionnelles de sécurité et d’hygiène pour préserver la vie de ses employés.

C’est ainsi que, dès le début de la crise, Nestlé Tunisie a pris les devants en mettant en place un plan d’actions et des mesures révisés quotidiennement.

L’entreprise, qui s’est toujours engagée à mettre l’humain au cœur de ses préoccupations, travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement, de distribution et de vente au détail.

Comme le souligne Mme Monia Miladi Maaref, Directrice Générale de Nestlé Tunisie: “Nous avons la responsabilité et la priorité de protéger et de préserver la santé de nos collaborateurs, nos partenaires et nos clients dans cette crise mondiale. Nous avons donc décidé d’agir depuis le début de la pandémie. Malgré cette période de crise, nous nous sommes engagé à assurer la continuité de nos activités conformément à l’autorisation du ministère de l’industrie et ce, afin de distribuer les produits Nestlé aux consommateurs tunisiens en ravitaillant comme il se doit les différents points de vente”.

Nestlé Tunisie ne s’arrête pas là et s’engage aux côtés de l’Etat tunisien pour participer à la lutte nationale contre le Covid-19 en apportant un don d’une valeur totale de 150 mille DT. Mme Maaref explique à ce propos : “Nous avons aussi la responsabilité d’apporter notre contribution au profit du Fonds 1818 pour la lutte contre le Covid 19 en faisant don de 100 mille DT, mais aussi de soutenir 1500 familles démunies à travers des dons en produits Nestlé d’une valeur de 50 mille DT offerts à travers le Croissant Rouge tunisien “.

Des mesures d’hygiène drastiques Pour contrer les effets néfastes de cet ennemi redoutable que constitue le coronavirus, Nestlé Tunisie a pris les devants en adoptant dans son siège social et dans son unité de production des mesures additionnelles rigoureuses de sécurité et d’hygiène en l’endroit de tous ses collaborateurs.

Ainsi, parmi les mesures de sécurité l’application et le suivi régulier des recommandations sanitaires, à savoir la formation du personnel sur les précautions hygiéniques à prendre à travers une communication quotidienne avec les employés par mail ou par téléphone, l’arrêt de toutes les réunions, le respect d’un mètre de distance entre les employés, la désinfection régulière du lieu de travail, la distribution de kits de désinfectants, de gants et de masques pour les employés sur le terrain.

Ainsi, il est demandé à chaque employé qui ressent les symptômes du Covid-19 (fièvre, toux sèche, maux de tête, fatigue générale…) d’informer la direction et de se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Il est aussi de son ressort de contacter un médecin et d’informer en urgence la société.

Parmi les autres exigences de Nestlé Tunisie la mise en place de mesures appropriées de contrôle de l’infection pour assurer la continuité de la production et de la distribution, l’utilisation du thermomètre infrarouge à l’entrée des sites.

En définitive, toutes ces mesures exceptionnelles, prises en conformité avec les conseils des organisations de la santé publique et les décisions édictées par les autorités ne peuvent qu’aider à réduire les risques d’infection à grande échelle et permettre à Nestlé Tunisie d’assurer en continu ses activités.