Liverpool : Mané prêt à renoncer au titre

L’attaquant international sénégalais de Liverpool (Premier league anglaise de football), Sadio Mané, s’est dit prêt mercredi à renoncer au titre de champion si les responsables anglais venaient à annuler la saison 2019-2020 en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), alors que les “Reds” caracolent en tête du classement avec une avance considérable.

“Vu la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ca a été difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c’est mon rêve de gagner. Si ça n’arrive pas, je l’accepterai, ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l’an prochain”, a-t-il confié au site spécialisé TalkSport.

Liverpool a dominé outrageusement le championnat depuis le début de la saison, devant Manchester City. Les “Cityzens”, qui comptent un match en moins, accusent 25 points de retard sur les “Reds”, à la recherche de leur premier titre depuis 30 ans.

“Je ne me sens pas encore champion. J’aime mon métier, j’aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matches et remporter le trophée. C’est ce que j’aimerais”, a-t-il ajouté.

Mardi, le président de l’Union européenne de football (UEFA), Alexander Ceferin, a tenu à rassurer les fans de Liverpool à partir du média slovène Ekipa : “Il est impossible que Liverpool termine sans le titre. Si les matchs sont joués, alors il le gagnera presque certainement (…). Dans le cas où les matchs ne pourraient pas être joués, nous devrons trouver un moyen et un critère sur la base desquels les résultats seront déclarés et les gagnants désignés”.

A l’image des plus grands championnats européens, la Premier league est suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison du Covid-19. L’Angleterre est le quatrième pays le plus touché par le virus en Europe après l’Italie, l’Espagne et la France.